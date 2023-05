SETBİR Başkanı İsa Coşkun: “Sektörde çözüm ortağı olmaya hazırız”

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin de etkisiyle küresel ekonomik sorunların büyüdüğüne dikkat çeken Coşkun, "Et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde payı büyüktür. Süt ve et sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yem üretim ve maliyet yönetiminin daha etkin şekilde yapılması, arz talep dengesinin regüle edilmesi, çiğ süt kalitesinin artırılarak AB standartlarına getirilmesi, hem süt hem et sektöründe gıda güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi gibi başlıca sayabileceğimiz konuların kısa, orta ve uzun vadeli geliştirilecek politikalarla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz. Bu konuda gerekli her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum" dedi. Coşkun, süt, et ve yem sektörlerinin birbirine bağlantılı olduğuna dikkati çekerek "Bunlar, birbirinden ayrılmaz üç önemli sektör. Tarım ve gıdada bir taraf hububat, bitkisel üretim dersek, diğer taraf hayvancılık ve hayvancılık içerisinde de et, süt, yumurtayı da ilave edersek bunlar stratejik sektörler ve biz bunları 'sorunlar ve çözüm önerileri' adıyla bakanlıklarımıza ilettik" dedi.Süt ve besi işletmelerinin yapısının sektörün önemli konularından birini oluşturduğunu söyleyen Coşkun, "Türkiye, coğrafi özellikleri bakımından hayvan yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahiptir. İşletmelerin yapısına bakıldığında genel olarak küçük ölçekli aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Küçük işletmeler ağırlıklı üretim yapımız verimliliğinin düşük olmasına ve maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu yapının değişmesi uzun dönemli politikaların uygulanması ve buna yönelik teşvik mekanizmalarıyla gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Et ve süt ürünlerinde yüksek fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde tüketici açısından gıda güvenliğinin daha büyük önem taşır hale geldiğini belirten Coşkun, "Güçlü bir gıda güvenliği otoritesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" dedi. Her ülkenin işletme yapısının farklı olduğunu belirten Coşkun, küçük işletmelere yönelik teşvik politikalarını daha etkin hale getirmek için üzerinde çalışılması gerektiğine değindi. Coşkun, "Küçük işletme yapısını bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Küçük işletmelere yönelik teşvik politikaları uygulanmaya çalışılıyor. Biz, bu teşvik politikalarını daha etkin hale getirmek için uğraşmalıyız" ifadelerini kullandı.