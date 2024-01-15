Sevdiği kızı halayda vurdu

Nişan eğlencesini kana bulayan olay, önceki gece İstanbul Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahallesi'ndeki bir nikâh salonunda yaşandı. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, burada platonik aşk beslediği Kader İrgören'i silahla vurdu. Taşan daha sonra da kendi başına ateş etti.Halay çekmekte olan davetliler, kanlar içinde kalan iki genci görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ahmet Taşan'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken Kader İrgören hayatını kaybetti.Bingöllü iki gencin yakın akraba olduğu, her defasında genç kızdan olumsuz yanıt alan Ahmet Taşan'ın sevdiği kızı istemesi için olaydan bir gün önce annesini gönderdiği yine ret cevabı aldığı öğrenildi.Genç kızın dayısının oğlu Ferhat İrgören, "Daha önce 'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' gibisinden tehditvari bir konuşma olmuş ama kız bize söylememiş. Kimsenin haberi olmayınca herhangi bir tedbir de alınmadı. Kızın ailesi 'İstiyorsan verelim' diyordu ama kız istemediği için verilmedi" dedi.