Sevdiği kızı kaçırıp mutluluğu yakaladı

Kındıra köyünde yaşayan ve Serebral Palsi hastası olan Onur Özkan (26), 8 yaşından beri tanıdığı epilepsi hastası Ümmügülsüm Özkan (27) ile evlenmek istedi. Bir buçuk yıl önce eşi Ümmügülsüm'ü istemeye gittiğinde, ailesinden bir yanıt alamadı. Çift, birlikte kaçmaya karar verdi. Geçen 15 Ağustos'ta kendi ailesine dahi haber vermeden, tekerlekli sandalyesiyle çıktığı evden taksiye binip, sevdiği kızın evine gider Onur Özkan, Ümmügülsüm'ü kaçırdı. 6 Kasım'da dünya evine giren çiftin düğüne, İstanbul Avcılar Engelliler Derneği üyeleri de katıldı. Çifti tebrik eden üyeler, balayı tatili hediye etti. Her şeyi kendi başına yaptıklarını belirten Onur Özkan, "Engelliler içine kapanık oluyor. Korktukları için sevgisine sahip çıkamıyor. Sevginizden hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Biz zincirlerimizi kırdık. İnsanın bedeni değil yüreği sağlam olmalı. Engelliniz ne olursa olsun, iki insanın sevgisi her şeyi aşıyor. Bizden esinlenip cesaret bulan olursa ne mutlu bize" dedi. Geçimlerini bakım maaşı ile sağladıklarını belirten Özkan, bilgisayar işlerinde iyi olduğunu ve yetkililerden iş istediğini belirtti. Ümmügülsüm Özkan da; "Sevginin engel tanımadığını herkese gösterdik. Mutluyum ama bir de işimiz olursa mutluluğumuz bir kat daha artacak" dedi.