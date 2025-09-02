’Sevenler’ suç örgütünün firarileri bağ evinde yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L'nin bir süredir Karaağaç'ta bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Yapılan baskında 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, kentten çıkış yollarını kullanmayı planladıkları öğrenildi.

HAZİRAN OPERASYONU VE ÖRGÜTÜN ÇÖKÜŞÜ

"Sevenler" suç örgütü, Edirne merkezli olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmanın ardından haziran ayında düzenlenen operasyonla gündeme gelmişti. Altı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda örgüt elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. Ancak Ö.S. ve Y.L. firari olarak kayıtlara geçmiş, arama çalışmaları aylardır devam etmişti.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GEÇMİŞİ

Yetkililer, "Sevenler" grubunun özellikle Edirne ve çevre illerde uzun yıllardır yasa dışı faaliyetler yürüttüğünü, tefecilik, silahla tehdit, yasa dışı bahis ve çeşitli organize suçlarla gündeme geldiğini belirtmişti. Kentin ekonomik ve sosyal hayatında baskı unsuru haline geldiği öne sürülen örgütün çökertilmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

SON FİRARİLER DE YAKALANDI

Ö.S. ve Y.L'nin de gözaltına alınmasıyla birlikte operasyon kapsamında aranan şüpheli kalmadı. Emniyet kaynakları, örgütün yeniden yapılanmasına izin verilmeyeceğini, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini vurguladı.