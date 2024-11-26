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Giriş Tarihi: 27.11.2024

Severus heykel başı, 60 yıl sonra yurda dönüyor

Severus heykel başı, 60 yıl sonra yurda dönüyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun diplomatik ve bilimsel çalışmaları sonucu, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus heykel başı, Danimarka'nın NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye'ye iade edildi. Boubon Antik Kenti'nden yaklaşık 60 yıl önce kaçırılan Septimius Severus heykel başı, kısa süre içinde Türkiye'de sergilenmeye başlanacak. Septimius Severus heykel başının iadesinin sağlanmasının, Anadolu'nun kadim kültürel mirasının korunmasında önemli bir başarı olduğu kaydedildi. 2024 yılı içerisinde Türkiye'ye iadesi sağlanan eser sayısı bu heykel başı ile birlikte 94'e ulaşırken, 2018-2024 yılları arasında toplam 7 bin 898 eser, 2002-2024 yılları arasında ise toplam 12 bin 213 eser yurtdışından ülkeye kazandırıldı. ANKARA

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Severus heykel başı, 60 yıl sonra yurda dönüyor
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