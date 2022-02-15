Sevgi dolu sözlerden 2 saat sonra şehit düştü: Onlara her gün 14 Şubat’tı!

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Battal Yıldız, 16 Temmuz 2017 tarihinde hırsızlık ihbarı üzerine İçmeler Mahallesi Ankara Caddesine gitti. Burada yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Hikmet Sağır'ın silahından çıkan kurşunla vurulan Battal Yıldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

'BİZE HERGÜN 14 ŞUBAT'TI'

Battal Yıldız'ın eşi Emine Yıldız, sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı.

2 çocuk annesi Yıldız, eşinin sürekli olarak kendisine sevgi dolu mesajlar attığını, sevgilerinin sadece 1 güne sığdırılamayacağını söyledi. Eşinin şehit olmadan 2 saat önce bile kendisine sevgi dolu mesajlar attığınız söyleyen Yıldız paylaşımında, "Yanı başında sessiz oturmayı öğrendim. Ben senden sonra, senin hiç susmayan yaramaz kız çocuğundum oysaki. Seni sessiz ve sensiz de sevebilmeyi öğrendim. Aramızda yaprakların hışırtısı, yağmur almış toprağın ve içimi yakan soğuk taşın. Seninle konuşmayı öğrendim, rüzgârın ve acının bildiği dilde. Acele etmeden sessiz sessiz ağlayarak. Duyabiliyor musun beni hiç konuşmadan? Hissedebiliyor musun kalbimin acı, keder, özlemle atışını?" ifadelerine yer verdi.

Battal Yıldız'ın şehit olmadan kısa süre önce eşine gönderdiği bir mesajında ise, 'Allah seni benden ayırmasın' sözlerini yazarak eşini çok sevdiğini söylediği öğrenildi.