Sevgi Gevşek’in ölümünde yeni detaylar: 3 değil, 1 kesici alet yaralanması varmış

Sakarya Mahallesi'nde 17 Kasım 2021'de sokakta yaralı olarak bulunan Sevgi Gevşek, ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde doktorlara ve polise 'Kendimi bıçakladım' dedi. Aldığı bıçak darbesi nedeniyle karaciğeri parçalanan ve sevk edildiği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılan bir çocuk annesi Sevgi Gevşek, 23 Kasım 2021'de hayatını kaybetti.



Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kadının eşi Durdu Gevşek, 25 Kasım 2021'de sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda Durdu Gevşek hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babası İ.G. ve arkadaşı S.A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın iddianamesinde Sevgi Gevşek'in otopsisinde vücudunda 3 bıçak darbesinin tespit edildiği belirtilerek, "Yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde müteveffanın kendisini karın kısmından üç kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırı" denildi.





TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ ANCAK CEZAEVİNDEN ÇIKAMADI



Durdu Gevşek, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Eşinin kendisini bıçakladığını öne süren Gevşek, "Elindeki bıçağı kendisine salladı. Sonra bana 'Durdu ben ölüyorum, beni kurtar' diyerek kapıdan dışarı çıktı. Ben eşime tokat dahi atmadım, suçsuzum" dedi.



Sevgi Gevşek'i ambulansla hastaneye götüren ve hastanede ilk müdahalesini yapan doktor ve sağlık çalışanları da kadında 1 bıçak yarası olduğunu söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyetinin tahliyesine karar verdiği Durdu Gevşek, başka bir suçtan dolayı cezaevinden çıkamadı.



'1 ADET KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI TESPİT EDİLDİ'



Öte yandan hem Durdu Gevşek hem de Sevgi Gevşek'in ailesinin beklediği adli tıp kurumu raporu da dosyaya girdi. 7 uzman tarafından hazırlanan 12 sayfalık raporda; Sevgi Gevşek'in karnında ameliyat ve dren kesileri nedeniyle çok sayıda kesi bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kişiye ait tıbbi belgelerden ve radyolojik tetkiklerden elde edilen bilgi ve bulgular birlikte değerlendirildiğinde; kişinin batın bölgesi sol üst kadranda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edilmiş olup tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olduğu, delici kesici aletin vücut içerisinde önden arkaya, soldan sağa ve aşağıdan yukarıya yönde yol izlediği, söz konusu yaralanmayı kişinin kendisinin hem sağ el hem de sol elle yapabileceği gibi, aynı yaralanmanın bir başkası tarafından hem sağ el hem de sol elle yapılabileceği, kişiye ait karaciğer nakil esnasında alınmış olduğundan yaralanmanın derinliği hususunda değerlendirme yapılamadığı oy birliği ile mütalaa olunur."