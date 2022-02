Sevgi Kitap Evi’ne genç yazar Beyza Alkoç Aydın konuk oldu

Yıllardır Sevgi Yolu'nda faaliyet gösterin Sevgi Kitap Evi, yeni konseptiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geniş şık mekanı ile göz kamaştıran Sevgi Kitap Evi'nde aradığınız tüm kitapları bulma imkanına sahipsiniz. Kitap satımının yanı sıra hemen hemen her ay bir yazarı da, okurları ile buluşturan Sevgi Kitap Evi bu ayda genç yazar Beyza Alkoç'u ağırladı. Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen etkinlikte takipçileri adeta Beyza Alkoç'a sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle gençler imza gününe büyük ilgi gösterdi.



KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ

Sevgi Kitap Evi İşletme Yetkilisi Ramazan Zengin, pandemi tedbirleri kapsamında yaklaşık iki yıldır gerçekleşmeyen imza günlerinin yeniden başladığını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda hemen hemen her ay gerçekleştirdiğimiz imza günlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim bu ayki konuğumuz genç yazarımız sayın Beyza Alkoç oldu. Sağ olsun okurlarımız sayın Beyza Alkoç'a büyük ilgi gösteriyorlar. Bezlerde katılımlarından dolayı sayın Beyza Alkoç'a teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi kitap 'Sevgi' ile okunur" dedi.





BEYZA ALKOÇ KİMDİR?

15 Şubat 1996 yılında İstanbul Fatih ilçesinde dünyaya gelen Beyza Alkoç daha çocukken bile edebiyatla yoğun bir ilgi içerisinde idi. Alkoç "Küçüklüğümde okuma yazma bilmediğim zamanlarda bile çevremdekilere kurgu ve hikâyeler anlatıyordum. Hayal dünyası geniş olan bir çocuk oldum hep. Bu konudaki isteğim de beni bu alana yitti. Yazmak ve kurgulamak benim için günlük hayatımın bir parçası oldu. Çocukluğumdan bu yana yazıyorum. Tabi ki kendimi zaman içerisinde çok geliştirdim. Özellikle farklı türlerde kitaplar okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım" diyor.



Genç yazar Beyza Alkoç Aydın, her bir romanında ses getiriyor ve isminden söz ettiriyor. Eserlerini ilk olarak online bir kitap platformunda yayınlayan Alkoç, gördüğü büyük ilgi sayesinde basılı yayıncılıkta da bugün en çok okunan ve satan yazarlar arasında. Kitapları büyük internet kitapçılarında ve kitap marketlerinde satılıyor. İlk roman denemesini sekiz yaşında iken gerçekleştiren Beyza Alkoç, ilk gençlik çağlarında bazı film ve kitapların üzerinde yeni senaryolar ürettiğini de açıkladı. Yazmış olduğu 'fanfiction' adı verilen öyküleri ile daha o zamandan dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda da tiyatro türünde de çeşitli denemeler ortaya koyarak pek çok türde yazabildiğini de göstermiş oldu. Edebiyata olan bu ilgisi eğitim hayatı boyunca hikaye dalında pek çok birincilik ve ödül almasına vesile oldu genç yazarın.



İlk kitabı Sınır'ın ilk baskısını 18 yaşında iken okurları ile buluşturan Beyza Alkoç Aydın, böylece çocukluktan bu yana kurmuş olduğu hayalini böyle bir genç yaşta gerçekleştirmiş oldu. Gördüğü yoğun ilgi nedeni ile yazılarını hem çevrim içi ortamda hem de basılı alanlarda devam ettirdi. İlk öykülerini aşk üzerine yazan fakat zaman içerisinde bilim kurgu ağırlıklı eserlere dönen Beyza Alkoç Aydın bununla birlikte korku ve gerilim türündeki yeteneğini de fark eden genç yazar, özellikle Karantina isimli kitap serisi ile hayran kitlesini daha da arttırdı.



Beyza Alkoç sadece 2015 yılından 2020 yılına kadar yayınlanmış toplamda 9 adet romanı vardır. Bu başarısının yanı sıra aynı zamanda mütercim tercümanlık ve sosyoloji alanlarında lisans eğitimi gören yazar, kendisini geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor.