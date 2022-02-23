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Giriş Tarihi: 23.2.2022 13:52 Son Güncelleme: 23.2.2022 13:56

Sevgi Tekin cinayetinde dosya mütalaanın hazırlanması için savcıya verildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sevgi Tekin cinayetinde dosya mütalaanın hazırlanması için savcıya verildi

Ankara’da dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden eski sevgilisi ve 1,5 yaşındaki çocuğunun annesi Sevgi Tekin’i camını kırarak girdiği evde tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş’ın yargılanmasında dosya mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına verildi.

Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine geçen 4 Ocak'ta pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA VERİLDİ

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Haberleşmenin ihlali', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından Müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini ve gelecek celse mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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Sevgi Tekin cinayetinde dosya mütalaanın hazırlanması için savcıya verildi
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