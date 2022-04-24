Sevgi timleri

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya Gençlik Merkezi bünyesinde hazırlanan Sevgi ve Merhamet Timleri, şehirde 12 ailenin hem maddi hem de manevi yardımına koşarak mutluluk dağıtıyorlar. Proje, 2021 yılı aralık ayında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Yunus Emre Gönüllülük Yarışması'nda Türkiye birinciliğine layık görüldü. Birçok konuda ailelerin yanında olan gönüllüler, özellikle yetim çocuklarla vakit geçirip, onları mutlu edebilmek için ziyaretler yapıyor. Hazırlanan proje ile gönüllerde bir bağ kurduklarını belirten Sakarya Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur, "Gönüllü gençlerimizle birlikte proje çerçevesinde mesuliyetimize aldığımız 12 yetim ailenin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunu tamamıyla gönüllü arkadaşlarımız yapıyor, biz yalnızca aracılık yapıyoruz" dedi.Proje çerçevesinde aileleri ve çocuk evlerini ziyaret eden gönüllülerden Ayşenur Güler, "Çok mutluyum, insanların kalbine dokunabilmek ve ihtiyaçlarını gidermek bir ekip işidir ve ekipçe bunu yaptığımız için çok gururluyum" diye konuştu. Gönüllülerden Semiha Bozkurt, yetim çocukları Sakarya Gençlik Merkezi'ne getirerek burada eğitici oyunlar oynadıklarını ve derslerine yardımcı olduklarını belirtti. Hazırlanan projeyi daha de genişleterek Türkiye geneline yaymak istediklerini söyleyen Umut Kan isimli gönüllü ise, "Özellikle yetimhanelere yaptığımız yardımlar ve ziyaretlerde oradaki çocukların yüzlerindeki tebessüm bizlere çok büyük mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. İHA