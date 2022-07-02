Sevgili dehşetine esnaf ‘dur’ dedi

İstanbul Kadıköy'de bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisini kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K.'nin evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T., tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T., salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi.Zorla eve giren saldırgan, Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı ve kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise zanlıya ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Ali Osman Filiz, "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Ben de 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler de gözaltına aldı" dedi. Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadın kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaf da kadına yardımcı oldu. Adam birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.