Sevgili kavgasını ayırmak istedi bacağından bıçaklandı

İstanbulKadıköy'de 13 Aralık 2023'te meydana gelen olayda. sokakta yürüyen Abdülkadir Ö. (21), Erol A.'nın (26) kız arkadaşını darp ettiğini gördü. Abdülkadir Ö., olaya müdahale etti. Bunun üzerine Erol A., iddiaya göre cebindeki bıçağı çıkararak Abdülkadir Ö.'ye savurmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran Abdülkadir Ö., can havliyle kaçtı. Ancak Erol A. da peşinden koştu. Sokak ortasında başlayan kovalamaca uzun süre devam etti. Erol A., elindeki bıçakla kovaladığı Abdülkadir Ö.'yü yakalayıp bacağından bıçakladı. Genç adam kanlar içinde yere yığılırken Erol A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye giden Abdülkadir Ö., kendisini bıçaklayan şüpheliden şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erol A., "Silahla kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.