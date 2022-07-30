Sevgili kurbanı Elif’in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar'da 23 Temmuz akşamı 'Son kez' diyerek görüşmek isteyen eski sevgilisi Koray Gülbar tarafından vurulduktan sonra bırakıldığı hastanede hayatını kaybeden kuaför Elif Güneş'in ölmeden önceki son anları ve hastaneye getirildiği anın görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında şüpheli kişinin Güneş'in bulunduğu tekerlekli sandalyeyi hastaneye içine sürdüğü, Güneş'in ise baygın ve hareketsiz olduğu görüldü. Genç kadının cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken Elif'i hastaneye bırakıp onun aracıyla kaçan şüpheli Gülbar'ın peşine düşen polisler, aracı Kadıköy'de terk ettiğini tespit edince çalışmalarını buraya yoğunlaştırdı. Önceki gece Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin çeşitli suçlardan 24 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gülbar adliyeye sevk edilirken, "İnsan sevdiğini öldürmez. Ben katil değilim. Yanlışlıkla oldu" diye bağırmıştı. Şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla Gülbar'ın 4 arkadaşı da gözaltına alınmış, evinde bir adet silah bulunan Serkan Ç., Yasin O. ve Atınç D. tutuklanmıştı.