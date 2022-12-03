Sevgili torbacılar yakalandı

Ümraniye'de beyaz renkli bir aracın ön camından uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi edinen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen aracı takibe aldı.
Bir süre sonra durdurulan araçta bir kadın bir erkek olduğu görüldü. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin üzerinde yapılan aramada 4 adet satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve 14 adet hap ele geçirildi.
ÜMRANİYE POLİSİ ZULAYI BULDU
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki sevgili Onur D. ve Yulduzkha M.'nin birlikte yaşadığı evde de arama yapıldı.
İki sevgilinin zulasının Merkez Mahallesi Gülbeyaz Sokak'ta bulunan adreste olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramada 3 bin 500 gram uyuşturucu madde, 91 extasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan iki sevgili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.