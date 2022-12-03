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Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:07

Sevgili torbacılar yakalandı

İstanbul Ümraniye’de bir araçta bulunan iki sevgilinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta bulunan Onur D. ve sevgilisi Yulduzkha M. üzerinden 4 parça satışa hazır uyuşturucu ve haplar ele geçirildi. Yulduzkha M.’nin uyuşturucu maddeleri iç çamaşırının içine sakladığı ve bu sayede dikkat çekmedikleri öne sürüldü. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evlerinde yapılan aramada da 3 bin 500 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sevgili torbacılar yakalandı

Ümraniye'de beyaz renkli bir aracın ön camından uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi edinen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen aracı takibe aldı.

Bir süre sonra durdurulan araçta bir kadın bir erkek olduğu görüldü. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin üzerinde yapılan aramada 4 adet satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve 14 adet hap ele geçirildi.

26 yaşındaki Özbek kadının uyuşturucuları iç çamaşırlarının içine yerleştirdiği bu sayede dikkat çekmeden satışı yapabiliyorlardı.

ÜMRANİYE POLİSİ ZULAYI BULDU

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki sevgili Onur D. ve Yulduzkha M.'nin birlikte yaşadığı evde de arama yapıldı.

İki sevgilinin zulasının Merkez Mahallesi Gülbeyaz Sokak'ta bulunan adreste olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramada 3 bin 500 gram uyuşturucu madde, 91 extasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan iki sevgili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Sevgili torbacılar yakalandı
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