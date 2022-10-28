Sevgili vaadiyle gasp yapıyorlardı! Şebeke yöntemleriyle yakalandı

Olay, Arnavutköy'de yaşandı. Ali K. ve arkadaşı Adem K. sosyal medya uygulaması instagram üzerinden tanıştıkları Hilal S. ve Ceylan A. isimli kadınlarla sosyal medyadan bir süre sohbet ettikten sonra Hicret Mahallesi'nde buluştu. Ali K. ve Adem K. kadınları kahve içmek için bir kafeye davet etti. Ancak H.S. ve C.A., kahve içmek yerine bir inşaatta alkol almayı teklif etti. Ali K. ve Adem K. iki kadınla birlikte inşaata gitti. Bir süre sonra kadınların çağırdığı 3 kişi inşaata gelerek Ali K. ve Adem K.'ya saldırdı. Kadınları dışarı çıkaran saldırganlar, Ali K. ve Adem K.'yı bir süre darbettikten sonra üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasbetti. 3 gaspçı, kendilerine direnmeye çalışan Adem K.'yı bıçaklayarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ali K., yaralanan arkadaşı Adem K.'ya yardım ederek inşaattan çıkarıp taksiyle hastaneye götürdü. Yaşadıkları dehşeti polise anlatan 2 genç, sevgili bulma hayaliyle gittikleri Arnavutköy'de gasbedildiklerini söyledi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ONLARIN YÖNTEMİYLE YAKALADI

Ali K. ve Adem K.'nın şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden ikisinin kimliklerini tespit eden polis, sosyal medya üzerinden ulaşarak sahte isim ve profil fotoğrafları kullanarak mesajlaştı. Polis olduğunu bilmedikleri kişilerle sözleşen gaspçılar, Arnavutköy'deki bir kafede buluşmak için randevulaştı. Polis gaspçılardan Emre T. ve Rabia İ. 'yi yakaladı. İki şüphelinin üst aramasında Ali K. ve Adem K.'dan gasbedilen cep telefonları bulundu.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Yakalanan Emre T. ve Rabia İ.'nin ifadeleri doğrultusunda Hicret Mahallesi'nde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yapan ekipler, şüphelilerden Yunus K., Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı sokakta gördü. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli de yakalandı. Kovalamaca ve şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.