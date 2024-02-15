Sevgililer Günü dönüşü facia

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Sedat Taşdemir (31) ve nişanlısı Eda Ateşmen (24), önceki akşam arkadaşları Mustafa Murhan (36) ve Zeynep Murhan (32) çiftini de alıp Sevgililer Günü kutlaması için il merkezine gitti. Bir restoranda yemek yiyerek kutlama yapan grup, 02.00 sıralarında dönüşe geçti. Ancak Bursa-Ankara karayolunun Yeniceköy köprülü kavşağında yağış nedeniyle kontrolden çıkan Sedat Taşdemir'in kullandığı otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Eda Ateşmen ve Zeynep Murhan, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak öldü. Yaralı kurtulan Taşdemir ve Mustafa Murhan hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Saim K.'nın kullandığı kamyondan, Muğla karayolu üzerindeki Menderes Köprüsü'nde limon posası döküldü. Kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan biri şehir içi otobüs olmak üzere 6 araç birbirine girdi.Zincirleme kazada Alpaslan Yılmaz ölürken, 11 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü Saim K., "Çivileri atınca kapak açılmış. Karşıdan gelen araçlar selektör yapınca limon posasının döküldüğünü fark ettim" dedi. Çorum-Samsun yolunun Amasya il sınırında, önünde giden Muharrem İ.'nin kullandığı kamyona çarpan Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, alev aldı. Yolculardan Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan'ın öldüğü kazada sürücü ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya giden M.K.'nın (54) kullandığı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri karayolunun Battal Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Dindar Kelsaka (64) ve Melda Yavuz'un öldüğü kazada, 17 kişi de yaralandı. Kocaeli'nde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Ufuk Angın öldü.