Sevgililerin ölüm kokteyli

İstanbul'da, sahte alkol sebebiyle hastanelere başvuran 26'sı yabancı uyruklu 38 kişiden 11'i hayatını kaybetti.Başakşehir'de Agajan Bashimov, Odil Alimov, Ravshan Yarashivich, Rahmatullah Atikov, Erdinç Öksüzce, İslambek Begov ve Roza Kurambaeva sahte alkolden hayatını kaybetti. 7 kişi de hastanede entübe edildi. Soruşturma kapsamında sahte alkolü sattıkları belirlenen Türkmenistanlı 2 sevgili Agazhan O. ve Amangül D. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin işyerlerinde ise sırt çantasında yaklaşık 15 litre kadar sahte alkol ele geçirildi. İki sevgiliyi gözaltına alan polis, şüphelilere kira ödeyerek aynı adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürdü. Bu arada, Bakırköy'de de perşembe gecesi Gültekin Memecan (62) perşembe günü iki arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Evlerine döndükten sonra fenalaşan 2 arkadaş Gültekin Memecan'a ulaşarak haber verdi. İki arkadaş hastaneye kaldırıldı. İçmeye devam eden Gültekin Memecan ise pazar akşamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül, ilde sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.