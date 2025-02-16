Sevgililerin ölüm yolculuğuna dava: Kız arkadaşının öldüğü kazada 6 yıl hapsi istendi

Korkunç kaza geçtiğimiz yıl ekim ayında Bakırköy'de meydana geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Aysel Yurtoğlu (17), aynı okulda öğrenci olan erkek arkadaşı Zeyid El Hamit'in (18) kullandığı motosiklette seyir halindeydi. Hamit, cadde üzerinde bir aracı sollamak isterken aracın aynasına çarptı ve ikili yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yurtoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği raporda Hamit'in kasklı olduğu, Aysel Yurtoğlu'nda ise kask bulunmadığı yer aldı. Polis ekipleri kazayı gerçekleştiren Zeyid El Hamit'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Zeyid El Hamit, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden Yurtoğlu'nun 18 yaşına girmek için gün saydığı öğrenildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda şüpheli sürücü Zeyid El Hamit'in asli kusurlu olduğu tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunda ise Aysel Yurtoğlu'nun ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Zeyid El Hamit'in 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"OLAYDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Zeyid El Hamit, şunları söyledi: "Olay günü üniversite çıkışı buluştuk. Aysel ile birlikte Florya tarafına gidiyorduk. Her ikimizde kask vardı. Süratim 50 kilometre civarıydı. Önümde bulunan araç sağa sinyal verip sağ şeride geçti. Sollamaya çıktığım esnada birden benim bulunduğum şeride geçiş yaptı. Aracın sol ön kısmına gidonu çarptım. Kontrolü kaybettim. Maktul ile birlikte motosikletten düştük. Benim kusurum yok. Olaydan dolayı üzgünüm" dedi.