‘Sevgilim ol sana hastane kapatayım’

Denizli'de bacağından tabancayla vurulan Buse Bulut'u (26) kendisinden 19 yaş büyük saplantılı aşkı müteahhit Ekrem Boz'un (45) vurdurttuğu ortaya çıktı. Olay, 4 Haziran'da Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Buse Bulut'un önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen genç kadın, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Kösen, genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.Bunun üzerine polis, müteahhit Ekrem Boz'u gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen mahkemece tutuklandı. Polise ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım" dediğini, silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlar da gönderdiğini ifade etti.