Sevgilisi darp edip, evini yakmaya çalıştı

AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLDU

Gazetecilere erkek arkadaşı Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., "Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu bir buçuk ay sonra öğrendim. Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, onları alıp, başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu" dedi.