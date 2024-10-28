Sevgilisi, genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul'da yaşayan anaokulu öğretmeni ve 1 çocuk annesi Buse Berfi Yılmaz (32) sevgilisinden eşine az rastlanır bir şiddet sarmalı yaşadı. İlk eşinden boşanan ve 7 yaşındaki kızıyla birlikte Kartal'da yaşayan Yılmaz, yaklaşık bir yıl önce Ahmet Hasan T. (39) ile tanıştı. Kısa sürede sevgili olan ikili arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Tartışmalar gün geçtikçe şiddetlenirken, genç öğretmen geçtiğimiz yıl 12 Mayıs'ta sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. İddiaya göre Ahmet Hasan T, Yılmaz'ın kafasını duvarlara vurdu, tekme tokat dövdü.Talihsiz kadın, arkadaşı Nilay K'yı görüntülü arayarak sevgilisinin onu dövdüğünü söyleyerek, vücudundaki morlukları ve boynundaki çizikleri gösterip yardım istedi. Fakat konuşmaları duyan Ahmet Hasan T, görüşmelerine engel oldu.Olaydan 2 gün sonra ikili aynı araçta seyir halindeyken tartışmaya başladı. Sinirle araçtan inip yürümeye başlayan Buse Berfi Yılmaz Genç, telefonunu unuttuğunu fark edince araca dönmek istedi. O esnada ise şoför koltuğundaki Ahmet Hasan T, arabayı genç kadının üzerine sürdü.Çarpmanın etkisiyle vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Buse Berfi Yılmaz, 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşam mücadelesini kazanan Yılmaz, erkek arkadaşının kendisine bilerek çarptığını ve şikayetçi olduğunu belirtti. Gözaltına alınan cani sevgili, 29 Mayıs'ta İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.İddianamede ifadesine yer verilen Nilay K.'da, şüpheli Ahmet Hasan T., tarafından ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.Şüpheli Ahmet Hasan T. İse ifadesinde, olay günü arabada kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, Yılmaz'ın araçtan indikten sonra kendisinin şoför koltuğuna geçtiğini, genç kadın araca yaklaştığı esnada aracı biraz hareket ettirdiğini, arkaya baktığındaysa yerde yatarken gördüğünü söyledi. Sevgilisini hastaneye götürürken kustuğunu ve burnundan kan geldiğini belirten şüpheli, onu hastaneye bıraktıktan sonra polislerle ifade vermek için karakola gittiğini ve Buse Berfi Yılmaz'ın aile baskısından ötürü kendisini suçladığını, Nilan K'nın iddialarını da kabul etmediğini ifade etti.Sevgilisini arabayla ezen şüpheliyi hakkında "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.