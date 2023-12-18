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Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:16

Sevgilisi ile tartışıp, 3'üncü kat balkonundan atladı

Aksaray'da sevgilisi Ahmet K. (32) ile tartıştıktan sonra 3'üncü katın balkonundan atlayan Meryem K. (32), yaralandı.

DHA
Sevgilisi ile tartışıp, 3’üncü kat balkonundan atladı

Olay, saat 00.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bir rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem K., iddiaya göre; sevgilisi Ahmet K. ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Daha sonra balkondan atlayıp, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Meryem K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet K., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tedavisi süren Meryem K.'nin ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi. Soruşturma sürüyor.

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Sevgilisi ile tartışıp, 3'üncü kat balkonundan atladı
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