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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:41 Son Güncelleme: 12.10.2022 09:51

Sevgilisi önce darp etti sonra manevi tazminat davası açtı

Adana’da yaşayan 25 yaşındaki Ceren Sarıkçı kendisine cinsel istismarda bulunup, darp ettiğini öne sürdüğü erkek arkadaşının manevi tazminat davası açtığını öğrenince şok geçirdi. Genç kadın,  "Ben bu şahsın bana yaşattığı acıların karşılığı olarak ceza almasını istiyorum. 6 aydır her gün gözyaşı döküyorum. Bir de utanmadan manevi tazminat davası açmış” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sevgilisi önce darp etti sonra manevi tazminat davası açtı

Ceren Sarıkçı, 5 yıl önce tanıştığı Onur Kaya (22) ile sevgili oldu. Çift, daha sonra İzmir'e yerleşti ve burada birlikte yaşamaya başladı. Sarıkçı, iddiaya göre birçok kez cinsel istismara ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

Bu yılın Mart ayında cinsel istismara maruz kalıp darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kadın darp raporu aldıktan sonra sevgilisinden şikayetçi oldu. Onur Kaya ve yakınlarının tehdidin ardından Sarıkçı şikayetinden vazgeçti. Bir süre sonra Adana'ya ailesinin yanına gelen Sarıkçı tekrar şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine Onur Kaya da karşı manevi tazminat davası açtı.

BANA İŞKENCE YAPTI

6 aydır acı çektiğini ifade eden Sarıkçı, "Mart ayında bana cinsel saldırıda bulunup darp etti. Korktuğum için şikayetimden vazgeçtim. Ben 6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm. Bana bunu yapanın cezasını almasını istiyorum. Saçlarımı en dibinden çekip bana eziyet etti, işkence yaptı. Suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın. Bir de utanmadan bana manevi tazminat davası açmış. Beni darp eden, taciz eden adama para mı ödeyeceğim" diye konuştu.

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Sevgilisi önce darp etti sonra manevi tazminat davası açtı
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