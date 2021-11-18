Sevgilisi terk etti, alt geçitten atladı

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, B.M.P., erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma girdi ve 6 metre alt geçitten atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) olay yerine koştu. B.M. P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.