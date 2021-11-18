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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:07 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:11

Sevgilisi terk etti, alt geçitten atladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sevgilisi terk etti, alt geçitten atladı

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikteki alt geçide atladı. Kız arkadaşının intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralı kız ile birlikte hastaneye gitti.

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, B.M.P., erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma girdi ve 6 metre alt geçitten atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) olay yerine koştu. B.M. P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kızın tedavisi sürüyor.

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Sevgilisi terk etti, alt geçitten atladı
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