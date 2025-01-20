Sevgilisi ve kayınpederini yaralayıp canına kıydı

İstanbul'da dini nikâhlı eşini ve kayınpederini yaralayan şüpheli, polisin teslim çağrısı sonucu intihar etti. Dün sabah 05.15 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2307 Sokak'ta bulunan siteden gelen ihbar üzerine polis ekipleri, 28 yaşındaki Melda Şan adlı kadını bıçaklanmış olarak buldu. Birlikte yaşadığı sevgilisi Gökhan Öztürk tarafından bıçaklandığı belirlenen genç kadın hastaneye kaldırılırken, bu olaydan 6 saat sonra da 57 yaşındaki Deniz Taşdelen Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşdelen'i silahla yaralan kişinin de damadı Gökhan Öztürk olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Birçok suç kaydı bulunan 38 yaşındaki Gökhan Öztürk, yerini tespit eden polisin teslim ol çağrısına cevap vermedi. Yakalanacağını anlayan şüpheli kafasına ateş ederek intihar etti.