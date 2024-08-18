Sevgilisinden olan çocuğu eski eşinin üzerine kaydettirdi

İstanbul Ümraniye'de yaşayan 32 yaşındaki Ayşe D., eşi Dursun F. ile evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Ancak eşiyle boşanma süreci devam ederken, 26 yaşındaki Serhat Ö. ile birliktelik yaşamaya başladı. Ayşe D. bu birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tarafları adliyelik yapan süreç de Ayşe D.'nin yeni birlikteliğinden doğurduğu bebekten sonra başladı. İddiaya göre bebeğin annesi Ayşe D. ve babası Serhat Ö. çocuklarını Ayşe D.'nin eski eşi Dursun F. adına nüfus müdürlüğüne kaydettirdi.Ayşe D.'nin İstanbul Valiliği'nden aldığı ekonomik destek sonucu durum fark edildi. Genç kadının ailesi hakkında yapılan sosyal inceleme sonucunda, bebeğin biyolojik babasının Serhat Ö. olmasına rağmen eski eşi Dursun F.'nin üzerine kayıt yapıldığı belirlendi. Durum savcılığa ihbar edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların ifadesini aldı. Anne Ayşe D., "Kızım erken doğdu. Hastane, kızımın kuvözde kalması nedeniyle ücret istedi ve kimlik çıkarmamız gerektiğini söyledi. Babası Serhat Ö. ile nüfus müdürlüğüne gittik. Kimlikte babası Dursun F. olarak kayıtlara geçti. Boşanmıştım ancak mahkeme tarafından verilen doğum süresi dolmamıştı. Kimse de beni uyarmadı" dedi. Dursun F. ise konuyla alakası olmadığını belirterek, "Benim de 2 ay sonra haberim oldu. Soy bağının reddi davası açtım" diye konuşurken biyolojik baba ifade vermedi. Savcılık ise soruşturmasını tamamladı.Ayşe D. ile Serhat Ö.'nün birlikte yaşadıklarını ve bu birlikteliklerinden kız çocukları olduğunu belirten savcılık, gerçek babanın Serhat Ö. olmasına rağmen Dursun F. adına tescil işleminin yapıldığını kaydetti. 3 kişinin de "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapislerini istendi.