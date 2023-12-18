Sevgilisine 21 gün dehşeti yaşattı

Bursa'da, 22 Haziran'da yaşanan dehşet verici olayda, alzehimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşadığı eve çağırdığı arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) sevgilisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 3 kurşunla öldüren İlyas Sarıkaya (49), 7 kurşunla yaraladığı sevgilisine de pansuman yapıp, 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. Olay, F.O.'nun, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıkarken, polisler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan F.O. hastaneye kaldırılırken, Sarıkaya'nın öldürdüğü arkadaşının cesedini ise streç filme sarıp bantladığı ortaya çıktı. Sarıkaya hakkında 6 ayrı suçtan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.