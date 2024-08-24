Sevgilisine hediye etmek için kiliseden haç çaldı

İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Sevgilisini sevindirmek isteyen bir kişi, kiliseden ibadet esnasında kullanılan haçı çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olayın ardından taksiye binerek kaçan hırsızı Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Farklı suçlardan toplamda 37 kaydı olduğu ortaya çıkan S.A., ifadesinde haçı sevgilisine hediye etmek için çaldığını itiraf etti. Çalınan haç polisler tarafından kiliseye teslim edildi. "Mabetten hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.