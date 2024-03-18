Sevgilisine kızdı kızını hedef yaptı

İzmir'de yaşayan 27 yaşındaki Bilal A., bir çocuk annesi sevgilisi Nuray U.'nun ilişkiyi bitirme kararını hazmedemedi. Ayrılığı kabul edemeyen adam, akla hayale gelmeyecek bir yol seçti. Eski sevgilisini 14 yaşındaki kızı E.Y.'nin fotoğraflarını internette yaymakla tehdit etti ve genç kız adına sahte hesaplar açarak uygunsuz paylaşımlar yaptı. Bununla da yetinmeyen adam, eski sevgilisi Nuray U.'ya, "Gelmezsen öldürüp kaçacağım. Ya benim ya toprağın olacaksın" şeklinde tehdit mesajları attı.Sahte hesaplarla genç kızı sosyal medyada uygunsuz şekilde ifşa eden ve birçok suçtan sabıkası bulunan Bilal A.'nın paylaşımlarını gören dayı Sedat U., yeğeniyle birlikte şikâyetçi oldu. İstanbul'da anneanne ve dedesiyle yaşadığını fakat İzmir'e gittiğinde annesinin eski erkek arkadaşının sözlü olarak istismar ettiğini söyleyen kız, "Bunun için de şikâyetçi olmuştum. Bir yıldır adımı ve fotoğraflarımı kullanarak eskort hesapları açtı. Uygunsuz içerikler yazdı" dedi.Annesine atılan mesajları ve adına açılan sahte hesaplara ilişkin görselleri de şikâyet dosyasına sundu. Şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfade vermeye gelmeyen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari eski sevgili için, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma" ve "hakaret" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.