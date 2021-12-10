Sevgilisine kızıp muhabbet kuşunun kafasını koparttı

Bodrum'da birlikte yaşayan Şebnem Özil (52) ile Özer Özergin (51) arasında tartışma çıktı. Özer Özergin, tartışma esnasında Şebnem Özil'e ait bir muhabbet kuşunun başını kopardı. Bununla da yetinmedi Özil'e 'senin de kafanı kopartacağım' sözlerini yöneltti. Özil, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.



UZLAŞTIRMA HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu iddianamede, tehdit suçunun uzlaştırmaya tabi olmayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A-2 suçu ile beraber işlenmesi sebebiyle uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti. Sanığın, üzerine atılı eylemleri işlediği yönünde kamu davasını açmak için gerekli yeterli şüphenin oluştuğu kanaatiyle cezalandırılmasını talep etti.