Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisine kızıp muhabbet kuşunun kafasını koparttı
Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:21 Son Güncelleme: 10.12.2021 21:37

Sevgilisine kızıp muhabbet kuşunun kafasını koparttı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sevgilisine kızıp muhabbet kuşunun kafasını koparttı

Bodrum’da Özer Özergin birlikte yaşadığı Şebnem Özil’in muhabbet kuşunun başını kopardı. Özil’e, ‘senin de kafanı kopartacağım’ sözlerini yöneltti. Özil’in şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Bodrum'da birlikte yaşayan Şebnem Özil (52) ile Özer Özergin (51) arasında tartışma çıktı. Özer Özergin, tartışma esnasında Şebnem Özil'e ait bir muhabbet kuşunun başını kopardı. Bununla da yetinmedi Özil'e 'senin de kafanı kopartacağım' sözlerini yöneltti. Özil, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

UZLAŞTIRMA HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu iddianamede, tehdit suçunun uzlaştırmaya tabi olmayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A-2 suçu ile beraber işlenmesi sebebiyle uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti. Sanığın, üzerine atılı eylemleri işlediği yönünde kamu davasını açmak için gerekli yeterli şüphenin oluştuğu kanaatiyle cezalandırılmasını talep etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast girişimine eş zamanlı operasyon! Bombayı yerleştirdiklerini itiraf ettiler
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Son dakika: Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisine kızıp muhabbet kuşunun kafasını koparttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA