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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Sevgilisine laf attı kalbinden bıçakladı

Kadıköy’de birlikte yürüdüğü sevgilisine laf atan kişiyle tartışan Davut Atakov, çıkan kavga sırasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Sevgilisine laf attı kalbinden bıçakladı
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde 14 Ekim gecesi saat 03.20 sıralarında Davut Atakov (23) ve sevgilisi Simge Tuğcu birlikte yürürken iddiaya göre yanlarından geçen Ali Kumsal Şallı (57) genç kıza laf attı. Bu nedenle çıkan tartışmada Şallı, bıçak çıkarıp Atakov'a saldırdı. Tam kalbinin üzerinde aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Atakov, sevgilisinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Şallı ise olay yerinden kaçtı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga görüntülerinden kimliğini tespit ettiği Ali Kumsal Şallı'yı suç aletiyle birlikte yakalandı. 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Şallı ifadesinde, yolda yürürken kendisine laf atıldığını, bu yüzden kavga çıktığını iddia etti. Şallı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Davut Atakov'un kardeşi Eyüp Atakov (17), ağabeyinin sevgilisine evlilik teklifi için yüzük baktığını belirterek, "Çok mutlu, çok neşeli biriydi. Gülüşü, sesi güzel biriydi. Abim ölümü hak etmedi. En azından bu şekilde kötü bir ölümü hak etmedi. Bizim için çok ani oldu ve hâlâ inanmak istemiyorum. Ailecek perişan olduk. Abimi öldüren adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hiç olmadı müebbet hapis cezası yemesini istiyoruz. Adalet varsa yerini bulmasını can-ı gönülden istiyoruz" dedi. Atakov, dün kılınan namazın ardından Silivri'de toprağa verildi.



'ELLERİMDEN KAYIP GİTTİ'
Hayatını kaybeden Davut Atakov'un cenaze töreninde annesi Oğulgözel Atakov sinir krizi geçirdi. Anne Atakov, "Oğlumu 5-6 gün önce gördüm, beraber yaşıyorduk. O adamın idam edilmesini istiyorum" dedi. Almanya'dan Davut Atakov'a sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu ise, "Ellerimden kaydı gitti. Hiçbir şey yapamadım. Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise toprağa verdim, gidiyorum. Acım çok büyük. 6 aydır birlikteydik. Birlikte konsere gitmiştik. Sonra olanlar oldu" diye konuştu.

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Sevgilisine laf attı kalbinden bıçakladı
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