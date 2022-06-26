Sevgilisine mesaj atan genci yumrukla öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

'KISKANIP, ÖFKELENDİ'



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelinin maktulün sağ eline iki kez vurup, omuz ve çene bölgesine yumruk attığının tespitine yer verildi. Sorgudaki ifadesinde yaşanan olayı anlatan İsmail Can'ın, tartışmaya kız arkadaşına atılan mesaj olduğunu söyleyerek, "Sevgilime atılan mesajın sebebini sormak için konuşma amaçlı buluştuk. Çıkan tartışmada elimi sallarken Alper yere düştü. Öldürmek niyetim kesin yoktu" dediği öğrenildi.

Tanık olarak ifade veren T.Y.'nin ise tutuklu sevgilisinin, mesajı görmesi üzerine kıskanıp öfeklendiğini belirterek, Alper'in arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi.