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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Sevgilisine mesaj atana pitbulla saldırdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sevgilisine mesaj atana pitbulla saldırdı
İSTANBUL Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta 39 yaşındaki H.B., sosyal medya üzerinden tanıştığı 18 yaşındaki S.D. adlı genç kıza sevgili olmak istediğini söyledi. S.D. de erkek arkadaşı Furkan Y.'ye (23) gösterdi. Furkan Y. yanına pitbull cinsi köpeğini ve arkadaşı T.C.Ö.'yü (17) alarak H.B. ile görüşmeye gitti. Parkta buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. H.B.'ye köpeğini saldırtan Furkan Y. ve arkadaşı, H.B'yi darp etti. Köpek H.B.'nin kulağını ısırarak kopardı. Hastaneye giderek tedavi olan H.B.'nin şikâyeti üzerine polis, Furkan Y., T.C.Ö. ve S.D.'yi gözaltına aldı.

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Sevgilisine mesaj atana pitbulla saldırdı
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