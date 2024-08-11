Sevgilisini arabada katletti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fahrettin Toraklı (22), kız arkadaşı Sedef Çınar'ı (24) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Fahrettin Toraklı (22), sevgilisi Sedef Çınar (24) ile konuşmak için özel aracıyla Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarında buluştu. Konuşma esnasında iki sevgili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Fahrettin Toraklı, üzerinde bulunan ruhsatsız silahla Sedef Çınar'ı öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.. Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin Toraklı ve Sedef Çınar'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Jandarma kriminal ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.