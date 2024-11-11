Sevgilisini bıçaklayan doktor evinde ölü bulundu

Olay 2 yıl önce merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir hastanede anestezi doktoru olan Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan T. arasında akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı. Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Daha sonra Dilan T.'nin şikayetini geri çekmesiyle Sinan Bulut serbest bırakıldı.

Aradan geçen 2 yılın ardından Anestezi doktoru Sinan Bulut, üniversite mahallesi Kenar Sokak'ta yer alan evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ilk incelemelerin ardından Bulut'un yüksek dozda ilaç kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bulut'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.