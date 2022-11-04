Sevgilisini bıçaklayan doktora 20 yıl ceza istendi

Olay, 24 Temmuz'da merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir hastanede anestezi doktoru olan Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için Bulut'un evine geçti. Tali burada adeta dehşeti yaşadı. Evde Tali'nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan Bulut, eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı. Bir anda sinirlenen Bulut, Tali'ye yumruk atıp koltuktaki bıçağı sırtına sapladı.
2 saat boyunca şiddet görüp 5 yerinden bıçaklanan Tali, Sinan Bulut'un yorgun düşmesini fırsat bilerek evden çıkıp komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, 'kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan Bulut'un 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada, Dilan Tali'nin alınan ifadesinde her ne kadar Sinan Bulut'a saldırmadığını beyan etmiş ise de müştekinin doktor raporunda yaralanmasının sabit olduğu, Tali'nin Bulut tarafından bıçakla saldırıya uğraması üzerine saldırının devam etmemesi için ve saldırı defetmeye çalışırken savunma yaptığı belirtildi. Mütalaada, bu sırada, Tali'nin yapmış olduğu karşı savunma sırasında Sinan Bulut'un raporda belirtildiği şekilde muhtelif yerlerinde abrazyon oluşturacak nitelikte yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu ifade edildi. Mütalaanın devamında savcı, şüpheli Dilan Tali'nin basit yaralama eyleminin meşru savunma çerçevesinde işlemesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi.