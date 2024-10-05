Sevgilisini boğarak öldürdü, ardından silahla intihar etti

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'nde iddiaya göre, bir apartmanda meydana gelen olayda Uğur A., 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan ile bir süredir görüştüğü ve 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi.

Olay bir gün sonra ortaya çıktı

Kadının evine gelen Uğur A., Sonay Öztürk Aslan'ı henüz bilinmeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Aslan'ın olay sırasında, 10 yaşındaki kızın evde olmadığı belirlendi. Sonay Öztürk Aslan'ı cesedi ise olaydan bir gün sonra 4 Ekim'de kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı Uğur A.'ın adresine baskın yaptı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, Uğur A.'ın silahla kafasına sıkarak hayatına son verdiği belirlendi. Ekiplerin, olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.