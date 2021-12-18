Sevgilisini boğazını keserek öldürmeden önce arkadaşına kredi çektirmiş!

Ekipler, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Serçe'nin Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla ormana gidip, kendisini vurduğunu tespit etti. Ayrıca Serçe'nin kayıp cep telefonu ise Er'in evinde bulundu. Bıçakta bulunan parmak izleri de Serçe ile uyuştu. Celal Serçe'nin cenazesi, dün Körfez ilçesinde toprağa verildi. Nebahat Er'in cenazesi ise bugün Düzce'nin Yığılca ilçesinde defnedilecek.

KREDİ ÇEKTİRDİĞİ ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMİŞ

Eşinden ayrılan, kronik rahatsızlıkları ve görme bozukluğu nedeniyle yüzde 40'ın üzerinde engeli olması nedeniyle raporu olan Nebahat Er ile ilişkisi olan Celal Serçe'nin, cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği öğrenildi. Serçe'nin, kredi çeken arkadaşına 10 bin liralık borcunu ödediği, kalan parayı ise ailesine bıraktığı öğrenildi. Celal Serçe'nin, Nebahat Er ile aralarındaki sorunlar nedeniyle cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

