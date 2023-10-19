Sevgilisini boğmaya çalıştı yardım etmek isteyeni öldürdü, “Hatırlamıyorum” dedi

Adana'da kıskançlık krizine giren Ahmet Can Geben (29), tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi (28) boğmaya çalıştı. Çiftin kaldığı evin başka bir odasını kiralayıp orada yaşayan Sadettin Tangüner (58) genç kadının çığlık seslerine uyandı. Tangüner, yardım etmek istediği sırada Ahmet Can Geben tarafından pompalı tüfekle vurularak kaldığı odada öldürüldü. Cinayetten sonra sokağa çıkan silahlı saldırgan sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı. Polis tarafından yakalanan şüpheli sorgusunda "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi, tutuklandı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Olay, 18 Ekim'de saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı. Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S. Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi. Bu sırada genç kadının sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

HİÇ TANIMADIĞI 3 KİŞİYİ YARALADI

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi. Katil zanlısı Ahmet Can Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliye tutuklandı.