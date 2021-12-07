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Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:39 Son Güncelleme: 7.12.2021 15:43

Sevgilisini cipiyle ezerek öldüren kadına müebbet hapis cezası istendi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Sevgilisini cipiyle ezerek öldüren kadına müebbet hapis cezası istendi

Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı (41) cipiyle iki kez üzerinden geçerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu olan Dilek K. (34) hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi 4069. Sokak'ta 14 Ekim tarihinde Dilek K. (34) tartıştığı sevgilisi Murat Avcı'yı (41) cipi ile iki kez üzerinden geçerek ezmişti. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ezilen Murat Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Dilek K. polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanması devam ederken Dilek K. hakkında iddianamesi hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Murat Avcı'yı, "kasten öldürme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame kabul edildi. İddianamede, kaza sırasında Dilek K.'nın 2,66 promil alkollü olduğu ce Murat Avcı'nın cipten inmeye çalışırken, Avcı'nın inmesini beklemeden hareket etmesi sonucu düştüğü, U dönüşü yaparak üzerinden geçtiği, tekerlek Avcı'nın üzerinde kalacak şekilde park ettiği ve ölümüne sebebiyet verdiği detayları dikkat çekildi.

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Sevgilisini cipiyle ezerek öldüren kadına müebbet hapis cezası istendi
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