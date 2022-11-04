Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçaklayan doktor için istenen ceza belli oldu

Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, 'kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan Bulut'un 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Dilan Tali'nin alınan ifadesinde her ne kadar Sinan Bulut'a saldırmadığını beyan etmiş ise de müştekinin doktor raporunda yaralanmasının sabit olduğu, Tali'nin Bulut tarafından bıçakla saldırıya uğraması üzerine saldırının devam etmemesi için ve saldırıyı defetmeye çalışırken savunma yaptığı belirtildi. Mütalaada, bu sırada, Tali'nin yapmış olduğu karşı savunma sırasında Sinan Bulut'un raporda belirtildiği şekilde muhtelif yerlerinde abrazyon oluşturacak nitelikte yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu ifade edildi. Mütalaanın devamında savcı, şüpheli Dilan Tali'nin basit yaralama eyleminin meşru savunma çerçevesinde işlemesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi.