Sevgilisini fare zehri ile öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir arazide bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan 30 yaşlarındaki kadının yaklaşık 4 gün önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, cesedin İstiklal Mahallesi'nde oturan Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Noori'nin cesedini bulunduğu yere getirip atan, birlikte yaşadığı sevgilisi Sabour Sakhızadeh'ı (21) gözaltına aldı. Sakhızadeh genç kadını kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Noori'nin el ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağladıktan sonra fare zehri verererek öldüren Sakhızadeh'in, cesedi birkaç gün evde bekletetikten sonra boş araziye attığı da tespit edildi. Sakhızadeh, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.