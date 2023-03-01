Sevgilisini işkence ederek öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu...

Olay, 15 Ekim 2022 günü, gece saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan kadın olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüsniye Keskinbaş'ın vücudunda ağır darp izleri olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede Keşkinbaş'ın Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a geldiği belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüsniye Keskinbaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tekirdağ'da gönderilerek toprağa verildi.