Sevgilisini katledip kuyuya attı

Manisa'da birlikte yaşadığı sevgilisi Gözde Yılmaz'ı (27) av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra kuyuya atan çiftçi S.Y. (33) aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan S.Y. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Eski eşinden ayrılma aşamasında olan iki çocuk annesi Gözde Yılmaz'ın, S.Y. ile bir yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.Olay, Alaşehir ilçesinde önceki gün 16.30 sıralarında yaşandı. Çiftçi S.Y. kendisine ait 45 AIR 828 plakalı otomobille Alkan Mahallesi Ahlat Mevkii'nde bulunan bağa geldi. Burada sevgililer arasında tartışma çıktı. S.Y otomobilde bulunan av tüfeği ile Gözde Yılmaz'a bir el ateş ederek öldürdü. S.Y. genç kadının cesedini daha sonra 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. S.Y. cinayetin ardından aynı silahla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz'ın kuyudaki cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan S.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suç aleti ve otomobile el koyan jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözde Yılmaz'ın eski eşinden 2 ve 6 yaşında iki kız çocuğunun olduğu öğrenildi.