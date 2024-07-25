Sevgilisini kurtardı, arkadaşını öldürdü! Misafir cinayetine ağır müebbet

Moğolistan uyruklu Turbold Alagnuden (55) ve sevgilisi Darkhısuren B.A. (48) İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir binanın giriş katında yaşıyordu. Geçtiğimiz 27 Haziran günü çiftin arkadaşları Buyandaa Khaltar (57) ve Marsanaa Buldaa (64) misafir olarak geldi. Akşam yemeğinin ardından alkol içmek isteyen misafirini kırmayan ev sahibi Turbold Alagnuden, büfeye gitmek üzere evden ayrıldığında ise olanlar oldu. İddiaya göre Buldaa, ev sahibinin sevgilisi Darkhısuren B. A.'ya saldırdı ve tecavüz etmeye kalkıştı. O sırada eve dönen Turbold Alagnuden, sevgilisinin dayak yediğini görünce çılgına döndü ve Buldaa'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Turbold Alagnuden tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.