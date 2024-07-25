Sevgilisini kurtardı, arkadaşını öldürdü! Misafir cinayetine ağır müebbet

Moğolistan uyruklu Turbold Alagnuden (55) ve sevgilisi Darkhısuren B.A. (48) İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir binanın giriş katında yaşıyordu. Geçtiğimiz 27 Haziran günü çiftin arkadaşları Buyandaa Khaltar (57) ve Marsanaa Buldaa (64) misafir olarak geldi. Akşam yemeğinin ardından alkol içmek isteyen misafirini kırmayan ev sahibi Turbold Alagnuden, büfeye gitmek üzere evden ayrıldığında ise olanlar oldu. İddiaya göre Buldaa, ev sahibinin sevgilisi Darkhısuren B. A.'ya saldırdı ve tecavüz etmeye kalkıştı. O sırada eve dönen Turbold Alagnuden, sevgilisinin dayak yediğini görünce çılgına döndü ve Buldaa'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Turbold Alagnuden tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜSTÜ ÇIPLAK HALDEYDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle biten arkadaş buluşmasına ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Katil zanlısı Turbold Alagnuden ifadesinde, önce birlikte alkol aldıklarını, daha sonra alkolün bitmesiyle maktulün kendisine para vererek alkol almasını istediğini söyledi. Eve döndüğünde ise maktulün sevgilisini darp ettiğini, sevgilisi Darkhısuren B.A'yı yatak odasında üzeri çıplak halde ayakta gördüğünü belirtti. Aralarında bağrışma olduğunu; Buldaa'nın sevgilisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu yüzden onu bıçakladığını ifade etti.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Turbold Alagnuden'in suçu işlediğini dair yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Darkhısuren B. A. ise ifadelerinde çelişkilerin bulunması üzerine şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.