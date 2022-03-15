Sevgilisini kurtarmaya gitti vurularak öldü

KONYACihanbeyli'de, geçen 9 Mart gecesi yaralı bulunan İsmail Adıgüzel'in öldüğü olayın detaylarına SABAH ulaştı. İddiaya göre, daha önce eğlence mekânından tanıştığı Bekir T. ve Uygar P. ile buluşup Aksaray'dan Konya'ya gelen Gülizar S. (26), arkadaşlarında tabanca olduğunu görünce, kendisine zarar verebileceklerini düşünüp, nikâhsız olarak birlikte yaşadığı İsmail Adıgüzel'e mesaj attı. Adıgüzel de konum atmasını istedi. Ardından yanına aldığı arkadaşları Ali Akbaba ve Behram A. ile yola çıkan Adıgüzel, ilçeye yakın bir noktada aracı el feneri ve silahla durdurup, kız arkadaşını kurtardı. İki grup daha sonra kendi araçlarıyla gölet kenarına gitti. Burada Ali Akbaba, İsmail Adıgüzel'e kız arkadaşının Bekir T. ve Uygar P. ile zorla değil, kendi isteği ile gittiğini söyleyince tartışma çıktı. Araçtaki pompalı tüfeği alan Adıgüzel, Bekir T. ve Uygar P.'ye doğrulttu. Ali Akbaba ise ateş etmemesi için müdahale etti. Ancak tüfek ateş alınca, Adıgüzel başından vuruldu. Ali Akbaba tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.