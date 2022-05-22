Sevgilisini öldürdü arkadaşlarını arayıp ‘yanlış yaptım’ dedi

BEYKOZ'DA Mesut Uzun (60), birlikte yaşadığı Handan Uyaroğlu'nu (41) tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay dün sabah Fatih Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre; eşinden boşanan 2 çocuk babası Mesut Uzun kendisi gibi eşinden ayrılan Handan Uyaroğlu ile yaklaşık 6 ay önce birlikte yaşamaya başladı. İkili arasında evde erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mesut Uzun ruhsatsız silahı ile Handan Uyaroğlu'nu göğsünden vurdu. Daha sonra da arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattı ve aynı silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Uzun ve Uyaroğlu'nu yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uyaroğlu'nun hayatını kaybettiği, Uzun'un yaralı olduğu belirlendi. Mesut Uzun, Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Handan Uyaroğlu'nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.