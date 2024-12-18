Sevgilisini öldürdü, kendine kıyamadı

İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Cumali Varan (45), aynı hastaneden hemşire sevgilisi Sibel Kavılı'yı (43) silahla öldürdükten sonra tutuklandı. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, "Sibel, 7 yıllık sevgilimdi. Eşimle aram bozulunca onun evine taşındım. Bir süre sonra anlaşmazlıklar sonucu ayrılmak istediğini söyledi. Olaydan önce silah aldım. Sibel silahı gördü ve 'Bu silahı neden aldın?' dedi. Sonra ayrılmak istediğini söyleyince evi terk ettim. Ama onun peşini bırakmadım. Olay günü eve gelip daire içinde bekledim. Amacım ona sürpriz yapmaktı. Bana 'Burada ne işin var?' dedi. '8. yıldönümümüzü kutlayalım, barışalım' dedim. Bana saldırdı. Silahı alıp belime taktım. Vurmaya devam edince çıkarıp kafama dayadım. 'Sen yoksan ben de yokum' dedim. Silahın namlusunu tuttu. Yere doğrulturken silah 2 defa patladı ve yere yığıldı. Sibel öldükten sonra defalarca intihar teşebbüsünde bulundum ama kendime kıyıp intihar edemedim" dedi. Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, Varan'ın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti. Şüpheli önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.