Sevgilisini öldüren Ayşe’ye 18 yıl istendi

Konya'da sevgilisi Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürüp, intihar süsü vermeye çalışan Ayşe Kocabaş (35) hakkında soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz 11 Şubat'ta meydana gelen olayda, Ayşe Kocabaş, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'i direksiyon başında kanlar içinde olduğunu bulduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Demir'in göğsünden bıçaklanmış olduğu saptandı. Kendisinin yapmadığını söyleyen Ayşe Kocabaş, daha sonra Demir'i bıçakladığını söyledi ve tutuklandı. Kocabaş'ın sevgilisini bıçakladıktan sonra alkol ve uyuşturucu etkisiyle uyuyakaldığı ve daha sonra ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kocabaş'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Kocabaş'ın 26-27 Ocak'ta Demir'e attığı, "Senin hayatını karartacağım" şeklindeki mesajlar da dosyaya girdi.