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Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:45

Sevgilisini öldüren bekçi için müebbet hapis talebi... Aldattığını iddia etti, mahkeme karıştı

İstanbul Kağıthane’de sevgilisi Nurgül Altıntaş’ı beylik silahıyla öldüren bekçi için Cumhuriyet savcısı müebbet hapis cezası istedi. Sanık bekçi Eyüp Doğan, öldürdüğü kadının kendisini aldattığını iddia etti. Kadının akrabaları “Kadın öldü, çocuğu var, senin kardeşin yok mu, utanmıyor musun” diye tepki gösterdi. Savcı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, savunmasına itibar edilmemesini istedi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Sevgilisini öldüren bekçi için müebbet hapis talebi... Aldattığını iddia etti, mahkeme karıştı

Bekçi Eyüp Doğan'ın, bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı (35) parkta tartıştıkları sırada beylik silahıyla vurup öldürdüğü iddia edilmişti. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Doğan savunmasında, Altıntaş'ın kendisini aldattığını öne sürdü.

AİLENİN TEPKİSİ

Doğan'ın savunmaları üzerine Altıntaş'ın eniştesi, "Kadın öldü, çocuğu var, senin kardeşin yok mu, utanmıyor musun" diye tepki gösterdi. Altıntaş'ın annesi ise duruşma boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Eyüp Doğan'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, "kasten öldürme" suçundan Doğan'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

10 EL ATEŞ ETTİ

Mütalaada, Eyüp Doğan ile Nurgül Altıntaş'ın iki yıllık gönül ilişkisi yaşadıkları, Doğan'ın olay günü kiraladığı bir araçla Altıntaş'ı aldığı ve parkta yaşanan tartışma sonunda tabancasıyla 10 el ateş edip öldürdüğü anlatıldı.

Mahkeme heyeti ise sanık ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de Eyüp Doğan'ın Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde ikilinin mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları, daha sonra cinayetin işlendiği parka geçtikleri anlatılıyor.

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Sevgilisini öldüren bekçi için müebbet hapis talebi... Aldattığını iddia etti, mahkeme karıştı
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