Sevgilisini öldüren bekçi için müebbet hapis talebi... Aldattığını iddia etti, mahkeme karıştı

10 EL ATEŞ ETTİ

Mütalaada, Eyüp Doğan ile Nurgül Altıntaş'ın iki yıllık gönül ilişkisi yaşadıkları, Doğan'ın olay günü kiraladığı bir araçla Altıntaş'ı aldığı ve parkta yaşanan tartışma sonunda tabancasıyla 10 el ateş edip öldürdüğü anlatıldı.

Mahkeme heyeti ise sanık ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de Eyüp Doğan'ın Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde ikilinin mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları, daha sonra cinayetin işlendiği parka geçtikleri anlatılıyor.